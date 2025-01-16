دوري روشن السعودي
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9 - 0
ن م
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خاليدو كوليبالي 20'رينان لودي 39'ماركوس ليوناردو 45' + 6' (جزاء), 54', 65'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 45' + 9'عبد الله الحمدان 89'مالكوم 90' + 5'F. Al Abdulwahed 90' + 8' (هدف عكسي)
(ش١ 4-0) (ن م 9-0)

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الهلال v الفتحالنتائج والإحصائيات,