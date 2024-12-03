دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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ماركوس ليوناردو 18'ألكساندر ميتروفيتش 82'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

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الهلال v الغرافةالنتائج والإحصائيات,