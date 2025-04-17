دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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سالم الدوسري 26', 84'ألكساندر ميتروفيتش 88'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

برعاية

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الهلال v الخليجالنتائج والإحصائيات,