دوري روشن السعودي
team-logo
5 - 1
ن م
team-logo
مالكوم 3', 20'سالم الدوسري 4', 55'ماركوس ليوناردو 28'
A. Al-Safar 65'
(ش١ 4-0) (ن م 5-1)

برعاية

logo

الهلال v الخلودالنتائج والإحصائيات,