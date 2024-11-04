دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 15', 33', 74'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

برعاية

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الهلال v الاستقلالالنتائج والإحصائيات,