دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 3', 14' (جزاء)سالم الدوسري 37'
كريم بنزيما 86'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

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الهلال v الاتحادالنتائج والإحصائيات,