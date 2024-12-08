دوري أبطال إفريقيا
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2 - 1
ن م
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محمد عبد الرحمن 22' (جزاء)J. Girumugisha 90' + 1'
O. Kabwit 64'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الهلال أم درمان v تي بي مازيمبيالنتائج والإحصائيات,