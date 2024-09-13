دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
M. Alhurayji 90' + 9' (هدف عكسي)
فرانك كيسييه 57'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

برعاية

logo

النصر v الأهليالنتائج والإحصائيات,