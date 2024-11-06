دوري أبطال أوروبا
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2 - 5
ن م
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S. Katompa Mvumpa 27'Milson 84'
إينيغو مارتينيز 13'روبرت ليفاندوفسكي 43', 53'رافينيا 55'فيرمين لوبيز 76'
(ش١ 1-2) (ن م 2-5)

النجم الأحمر بلجراد v برشلونةالنتائج والإحصائيات,