دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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C. Ndiaye 71'N. Djiga 77'
لوك دي يونج 17', 23'R. Flamingo 43'
(ش١ 0-3) (ن م 2-3)

النجم الأحمر بلجراد v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,