دوري روشن السعودي
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2 - 0
ن م
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بيير إيميرك آوباميانج 45' + 3'J. Quinones 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

القادسية v الرائدالنتائج والإحصائيات,