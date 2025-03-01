دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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S. Bendebka 45' + 3'
M. Barrow 69', 90' + 9'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

الفتح v التعاونالنتائج والإحصائيات,