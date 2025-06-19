كأس العالم للأندية
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0 - 5
انتهت
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راندال كولو مواني 11', 45' + 4'فرانشيسكو كونسيساو 21', 58'كينان يلدز 31'
(½ 0-4) (انتهت 0-5)

العين ضد يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,