دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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B. Young 3'عمر السومة 44' (جزاء), 51'كرستيان تيو 90' + 7'
سعد بقير 8', 61'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

العروبة v الوحدةالنتائج والإحصائيات,