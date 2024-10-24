دوري روشن السعودي
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0 - 3
ن م
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H. Camara 38'G. Coucke 64' (هدف عكسي)مصعب الجوير 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

العروبة v الشبابالنتائج والإحصائيات,