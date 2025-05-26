دوري روشن السعودي
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3 - 2
انتهت
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كورت زوما 18'إبراهيم الزبيدي 40'مهند أبو طه 86'
روجير مارتينيز 22', 38'
(½ 2-2) (انتهت 3-2)

العروبة ضد التعاونالنتائج والإحصائيات,