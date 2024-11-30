دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
عبد الرزاق حمد الله 7'
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 15', 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

برعاية

logo

الشباب v الهلالالنتائج والإحصائيات,