دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 1
ن م
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P. Otavio 71'
علي البليهي 10'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

برعاية

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السد v الهلالالنتائج والإحصائيات,