الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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محمد سيد زيزو 12', 45' + 6' (جزاء)M. Shalaby 36'
M. Roqa 25' (جزاء)M. Mamdouh 86' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

الزمالك v الحدودالنتائج والإحصائيات,