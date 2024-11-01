الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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ناصر ماهر 38'N. Mansi 53'عبد الله السعيد 90' + 8' (جزاء)
M. Helal 50' (جزاء), 76' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

الزمالك v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,