دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
R. Guedes 47'
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 15'جواو كانسيلو 42'ماركوس ليوناردو 44'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

برعاية

logo

الريان v الهلالالنتائج والإحصائيات,