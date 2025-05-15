دوري روشن السعودي
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1 - 3
انتهت
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بيرنارد مينساه 29' (ضربة جزاء)
مصعب الجوير 15'هارون كمارا 44'كريستيان جوانكا 90' + 2'
(½ 1-2) (انتهت 1-3)

الرياض ضد الشبابالنتائج والإحصائيات,