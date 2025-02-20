دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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انطونيو خوسي دي كارفالهو 53'
صالح العمري 18'كريم البركاوي 31'أمير سعيود 85'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

الرياض v الرائدالنتائج والإحصائيات,

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