دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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M. Jahfali 21' (هدف عكسي)I. Bayesh 75'M. Al-Aqel 90' + 4'
A. Collado 50'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الرياض v الخلودالنتائج والإحصائيات,