دوري روشن السعودي
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1 - 3
انتهت
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عمر غونزاليس 9'
ستيفن بيرجوين 21'دانيلو بيريرا 40'عبد الرحمن العبود 47'
(½ 1-2) (انتهت 1-3)

الرائد ضد الاتحادالنتائج والإحصائيات,