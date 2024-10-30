الدوري المصري الممتاز
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1 - 3
ن م
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M. Roqa 45' + 1' (جزاء)
M. Saber 34'A. El Ouady 45' + 4'H. Hassan 46'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

الحدود v سموحةالنتائج والإحصائيات,