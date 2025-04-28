الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
انتهت
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A. Shousha 45' + 9' (ضربة جزاء)
M. Rabia 72'
(½ 1-0) (انتهت 1-1)

الجونة ضد سموحةالنتائج والإحصائيات,