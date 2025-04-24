دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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A. Girotto 30'R. Martinez 40' (جزاء)A. Al Yousif 45' + 6' (هدف عكسي)W. Al-Ahmad 49'
أمير سعيود 22' (جزاء)A. Qasmi 54'O. Gonzalez 74'
(ش١ 3-1) (ن م 4-3)

التعاون v الرائدالنتائج والإحصائيات,