دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 4
ن م
team-logo
جواو بيدرو 21'M. Barrow 23'
روجير إيبانيز 45' + 8'فراس البريكان 52'روبرتو فيرمينو 63'رياض محرز 73'
(ش١ 2-1) (ن م 2-4)

التعاون v الأهليالنتائج والإحصائيات,