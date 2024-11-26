دوري أبطال إفريقيا
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4 - 0
انتهت
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رائد بوشنيبة 4'الياس موكوانا 40'أسامة بوقرة 76'K. Maacha 90' + 5'
(½ 2-0) (انتهت 4-0)

الترجي الرياضي ضد ديوليبا أي سيالنتائج والإحصائيات,