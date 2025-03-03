الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Y. Annor 49'M. El Gazar 76'
A. Gouda 72'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

البنك الأهلي v الحدودالنتائج والإحصائيات,