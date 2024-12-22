دوري أبطال إفريقيا
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6 - 1
ن م
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W. Abou Ali 45' + 3', 51', 84'H. El Shahat 56'P. Tau 86'إمام عاشور 90' + 3'
A. Mahious 21'
(ش١ 1-1) (ن م 6-1)

الأهلي v شباب بلوزدادالنتائج والإحصائيات,