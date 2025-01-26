الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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رامي ربيع 52'N. Gradisar 54'
رامي ربيع 18' (هدف عكسي)مصطفى فتحى 50' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

الأهلي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,