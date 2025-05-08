الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
انتهت
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إمام عاشور 35', 79' (ضربة جزاء)طاهر محمد طاهر 45' + 3'W. Abou Ali 58'
S. Mohsen 6'
(½ 2-1) (انتهت 4-2)

الأهلي ضد المصريالنتائج والإحصائيات,