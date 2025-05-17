دوري روشن السعودي
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4 - 1
انتهت
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فراس البريكان 47'رياض محرز 66'سميحان النابت 77'إيفان توني 86' (ضربة جزاء)
ماثيو دامس 60' (هدف عكسي)
(½ 0-0) (انتهت 4-1)

الأهلي ضد الخلودالنتائج والإحصائيات,