الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
انتهت
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إمام عاشور 21'وسام ابو علي 90' + 6'
ياو أنور 45' + 1'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

الأهلي ضد البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,