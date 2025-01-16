دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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ناوليدج موسونا 45' + 6' (جزاء)
أليخاندرو بوزويلو 34'F. Sakala 87' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

الأخدود v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,