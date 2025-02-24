دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
ناوليدج موسونا 30'
دجانيني 26'S. Bendebka 50' (جزاء)M. Batna 82' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

الأخدود v الفتحالنتائج والإحصائيات,

;