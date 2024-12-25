الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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A. El Malawany 53'M. Hamdi 64' (جزاء)
M. Mamdouh 25'M. Bayoumi 47' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

الاسماعيلي v الحدودالنتائج والإحصائيات,