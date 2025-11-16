Francesco Schirru

مراسل كرة القدم الإيطالية والأوروبية

السيرة الذاتية: وُلد في كالياري عام 1988، واكتشفت منذ صغري أن الكتابة، ورواية القصص، واكتشاف القصص الجديدة هي ما يهمني أكثر من أي شيء آخر.

انضممت إلى GOAL منذ عام 2009، وقد أحببت دائمًا دمج اهتمامي بكرة القدم مع السينما والأدب، مستفيدًا من الاثنين في سرد القصص حول كرة القدم. خلال السنوات الأخيرة، ركزت بشكل خاص على ما يهم الجمهور وما يرغب في معرفته. لطالما اعتقدت، وما زلت أؤمن، أن كرة القدم تفسر العالم: كيف يمكن أن تكون سياسية، ومدى أهميتها للشعوب، وكم هي مرتبطة بشكل وثيق بكل جانب من جوانب الحياة.

أتاحت لي المدرسة الثانوية والجامعة، وخاصة السفر حول العالم، لقاء أشخاص كان للرياضة دور أساسي في مواجهتهم للتحديات: قصصهم هي سبب يجعل استكشاف قصص كرة القدم مثيرًا جدًا للاهتمام.

مجالات الخبرة:

الإحصاءات

التحليلات المتعمقة

المنتخبات الوطنية

كالياري

