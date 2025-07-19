مشوار كروي متواضع ومأساة عائلية سانده فيها رونالدو بقوة .. الوجه الآخر لجوزيه سيميدو المدير التنفيذي الجديد للنصر

النصر أعلن تعيين البرتغالي رسميًا

تتوالى التعليقات على إنستجرام وX على نفس المنوال: يمكن توجيه الكثير من الانتقادات إلى كريستيانو رونالدو، لكن لا يمكن القول إنه لم يظل على مدار مسيرته على صلة بالعديد من الأشخاص في عالم كرة القدم الذين ظلوا على الهامش لفترة طويلة. الحدث الجديد يتعلق بجوسيه سيميدو، البرتغالي الذي عُين الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر.

صديق كريستيانو رونالدو المقرب، تم الإعلان عن سيميدو كمدير تنفيذي لنادي النصر، حيث سيكون له دور أساسي في الاستراتيجيات الداخلية والسوقية للنادي، الذي جدد معه لاعب يوفنتوس السابق عقده مؤخرًا بعد شائعات عن رحيله في الصيف.

بالحديث عن الدوري الإيطالي، فإن سيميدو له أيضًا ماضي في إيطاليا، بل في سردينيا: في موسم 2006/2007، وصل اللاعب البرتغالي إلى الجزيرة لفترة قصيرة قبل أن يقضي بقية مسيرته في إنجلترا ثم يعود إلى البرتغال، حيث بدأ مسيرته إلى جانب كريستيانو رونالدو.