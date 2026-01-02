Andrés Roberto Flores Bocanegra

مراسل كرة القدم الإسبانية والأوروبية

السيرة الذاتية

أنا أندريس فلوريس، صحفي رياضي منذ عام 2018. لدي شغف كبير بعدة رياضات، لكن كرة القدم كانت عشقي الأول. بدأت القصة بإعجابي بنجوم الكرة المكسيكية في العقد الأول من الألفية، ثم تطورت إلى شغف بالنجوم العالميين في تلك الفترة وبقصصهم ومنافساتهم. حظيت بفرصة كتابة وتغطية العديد من لحظات كرة القدم كمحترف، دون أن أفقد الشغف الذي قادني إلى هذا المجال.

قصتي مع كرة القدم

كانت كرة القدم أول رياضة أمارسها وأتابعها. وجدت في نادي سانتوس لاغونا الفريق المثالي لأشجعه، خصوصًا مع وجود أسطورتين مكسيكيتين هما جاريت بورجيتي ورودريغو "بوني" رويس. أما دراما المنتخب المكسيكي فسرعان ما جذبتني، وجاء مونديال 2006 ليحوّل هذا الشغف إلى عشق دائم.

مجالات التخصص

تغطية كرة القدم الأوروبية والجنوبية الأمريكية باللغة الإسبانية

كتابة محتوى SEO رياضي

ذكرياتي المفضلة في كرة القدم

يصعب اختيار ذكرى واحدة، خاصة بعد أن شاهدت سانتوس لاغونا يحقق اللقب في المدرجات. لكن اللحظة الأجمل بلا شك كانت هدفي أوريبي بيرالتا في دقيقتين أمام تيغريس في نصف نهائي 2012 — عودة تاريخية انفجر معها الملعب فرحًا.

التشكيلة التاريخية (لاعبيّن شاهدتهم بنفسي)

حارس: كاسياس

الدفاع: لام، مالديني، كانافارو، روبرتو كارلوس

الوسط: رونالدينيو، زيدان، إنييستا

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، رونالدو نازاريو

التواصل

هاتف: ‎+52 6143624991

إيميل: afloresbocanegra@gmail.com