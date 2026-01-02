تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoإسبانيول
إستادي كورنيلا-إل برات
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
Andrés Roberto Flores Bocanegra و مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إسبانيول نظيره برشلونة في ديربي كتالونيا ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026 على ملعب "كورنيلا آل برات".

برشلونة يبحث عن الانتصار لتعزيز موقعه في الصدارة قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني.

ولن يكون اللقاء سهلًا، إذ تعتبر المواجهة بمثابة ديربي قوي بين طرفي إقليم كتالونيا، كما أنّ إسبانيول يعيش موسمًا رائعًا يتواجد فيه في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على ملعب كورنيلا آل برات.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستادي كورنيلا-إل برات

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق حفيظ الدراجي

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ الدراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

أخبار إسبانيول قبل الديربي

عادةً ما يتميز الديربي بشدة الحماس في المدرجات، ولكن هذا اللقاء له طابع خاص بعودة جوان حارسيا إلى كورنيلا آل برات لأول مرة منذ انتقاله إلى برشلونة. قد تكون الوضعية حساسة لدرجة أن الاتحاد الكتالوني لجماهير إسبانيول أصدر بيانًا يطلب فيه من مشجعي "الببغاوات" التزام الهدوء.

وجاء نص البيان كالآتي: "ندرك المشاعر المتعلقة بعودته، ولكن من الضروري أن نتحلى بالهدوء، بقدر ما نستطيع. هناك العديد من العوامل الخارجية التي تراقبنا عن كثب وتتطلع لمهاجمتنا. كما لا يمكننا نسيان أن الملعب معرض للإغلاق، لذا يجب أن نكون واعين لما نحن مقبلون عليه.

الفريق الأول يجعلنا نستمتع هذا الموسم كما لم يحدث كثيرًا من قبل، وكما يعترف اللاعبون أنفسهم، يأتي جزء من هذا بفضل الدعم الذي يتلقونه عندما يلعبون على أرضهم. لهذا السبب أطلب من جميع أعضاء الأندية الرجاء خلال التسعين دقيقة أن نتحلى بسلوك لا يعرض بقية الموسم للخطر وأن ندعم الفريق بلا توقف".

أخبار برشلونة قبل الديربي

من جهته، يسعى الكتلان لحل أزمة حراسة المرمى، مع استياء تير شتيجن. في الأيام الأخيرة، ورد اهتمام جيرونا بالحارس الألماني، الذي يبحث عن فرصة للمشاركة في الأشهر الستة المقبلة استعدادًا لكأس العالم.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة إسبانيول ضد برشلونة

إسبانيولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
13
ماركو دميتروفيتش
6
ليوندرو كابريرا
23
عمر الهلالي
22
كارلوس روميرو
5
فيرناندو كاليرو
8
ايدواردو ايكسبوزيتو
24
T. Dolan
10
بول لوزانو
7
خافيير بوادو
4
أوركو غونزاليس
9
روبيرتو فرنانديز
13
جوان جارسيا
5
باو كوبارسي
23
جول كوندي
18
جيرارد مارتن
3
أليخاندرو بالدي
10
لامين يامال
16
فيرمين لوبيز
24
إيريك جارسيا
11
رافينيا
8
بيدري
7
فيران توريس

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانويل جونزاليس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إسبانيول وبرشلونة في المباريات الأخيرة

إسبانيول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إسبانيول وبرشلونة الأخيرة

إسبانيول

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0