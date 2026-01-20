تم الكشف عن تصميم قمصان المنتخب السعودي 2026 في نوفمبر 2025، محافظًا على اللون الأخضر الداكن التقليدي، مع لمسات من الأرجواني والذهبي ونقوش هندسية دقيقة مستوحاة من الزخارف الفنية السعودية التقليدية، ما يضفي طابعًا عصريًا مميزًا داخل وخارج الملعب.

ويبرز تصميم الياقة الفريد والتفاصيل الدقيقة للقمصان عن الإصدارات السابقة، مانحًا فريق الصقور الخُضر هوية جريئة أثناء استعداده لكأس العالم 2026. وقد طرحت أديداس الملابس رسميًا في الأسواق منذ نوفمبر 2025، ما أتاح للجماهير فرصة الحصول عليها مبكرًا قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل.

وفقًا لقوائم البيع الرسمية، يبلغ سعر قمصان المنتخب السعودي 2026 النسخة القياسية حوالي 90 يورو / 85 جنيهًا إسترلينيًا، مع اختلاف الأسعار بحسب الأحجام، لتلبي احتياجات جميع المشجعين الراغبين في تمثيل المملكة على الملعب العالمي.