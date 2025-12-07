Getty Images Sport
"لن تسير وحدك أبدًا".. الاتحاد المصري ومدرب المنتخب يدافعون عن محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول!
تعادل مدمر.. فوق طاقة "مو"
ضمن ليدز تعادلاً دراماتيكياً في مباراة تقدم فيها ليفربول مرتين، حيث سجل هوجو إيكيتيكي ثنائية سريعة في الشوط الثاني، لكن تم إدراك التعادل في المرتين.
ركلة جزاء دومينيك كالفيرت لوين وهدف أنتون ستاخ جعلا النتيجة 2-2، ثم أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول وبدا أن "الريدز" قد حسموا النقاط الثلاث، لكن هدف التعادل لأو-تاناكا في الدقيقة 96 حسم نقطة لأصحاب الأرض.
وبينما كانت الدراما عالية في الملعب، جاءت العناوين الرئيسية بعد المباراة، عقب هجوم استثنائي (تصريحات غاضبة) من محمد صلاح: "أستطيع تصديق ذلك، أنا محبط للغاية، لقد فعلت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخاصة الموسم الماضي. الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد ألقى بي تحت الحافلة. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جداً أن شخصاً ما أراد أن أتحمل كل اللوم".
وأضاف: "حصلت على الكثير من الوعود في الصيف وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم يحافظون على الوعد. قلت مرات عديدة من قبل أنني أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب وفجأة، لم يعد لدينا أي علاقة. لا أعرف لماذا، ولكن يبدو لي، وكيف أرى الأمر، أن شخصاً ما لا يريدني في النادي. هذا النادي، أنا أدعمه دائماً. أطفالي سيدعمونه دائماً. أحب النادي كثيراً، وسأفعل ذلك دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - لم تكونوا أنتم يا رفاق تعلمون ما إذا كنت سأبدأ أم لا، لكني كنت أعلم".
المحللون يصطفون لمهاجمة محمد صلاح
انتقد داني ميرفي وكريس ساتون بشدة محمد صلاح بسبب مقابلته المتفجرة بعد المباراة. وصف داني ميرفي توقيت المصري بالسيئ، مجادلاً بأن مثل هذه القضايا يجب التعامل معها داخلياً، موضحاً: "صلاح يجعل الأمر كله يدور حوله بينما يجب أن يكون التركيز على تعادل ليفربول. هذا يخلق المزيد من المشاكل فقط".
ونشر كريس ساتون على "إكس": "أمر محرج من مو وغير محترم لزملائه في الفريق ومدربه. صلاح لا يختلف عن أي لاعب آخر... إذا انخفض مستوى لاعب كما حدث مع صلاح فهو مثل أي شخص آخر وعليه قبول الجلوس على مقاعد البدلاء... لكنه يعتقد أنه أفضل من أن يجلس على الدكة للأسف".
مدرب منتخب مصر يظهر الدعم
بينما اصطف المحللون في طابور منتظم لانتقاد محمد صلاح، وجد اللاعب الدعم في مدربه الوطني حسام حسن.
سينضم محمد صلاح إلى منتخب مصر في وقت لاحق من هذا الشهر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وقد يغيب عما يصل إلى ثماني مباريات لليفربول.
نشر حسام حسن صورة له إلى جانب محمد صلاح على إنستجرام، مع تعليق (باللغة العربية): "دائمًا، رمز للعزيمة والقوة".
لم يكن مدربه هو الداعم الوحيد، بل تحولت مصر بالكامل إلى "حائط صد" للدفاع عن أسطورتها الحية. الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتأخر لحظة في الرد على الأزمة، موجهاً رسالة دعم ذكية استعار فيها شعار ليفربول التاريخي ليوجهه لقائده: "لن تسير وحدك أبداً.. ستظل دائماً الأفضل، ملك مصر".
في حين اصطف زملاء "الفرعون" في المنتخب خلفه لتقديم الدعم المعنوي ضد حملات التشكيك التي يقودها بعض أساطير النادي الإنجليزي. هذا الدعم المطلق يأتي ليؤكد أن صلاح سيجد في معسكر منتخب بلاده (استعداداً لكأس الأمم الأفريقية) الملاذ الآمن والتقدير الذي افتقده مؤخراً مع أرني سلوت، وسط ترقب لمصيره في ميركاتو يناير.
ماذا بعد لليفربول؟
يتجه ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر يوم الثلاثاء، وسينتظر المشجعون بفارغ الصبر رؤية التشكيل، وتحديداً ما إذا كان سلوت قد أدرج صلاح أم لا. الريدز في أمس الحاجة للفوز بعد الهزيمة المدمرة 4-1 على أرضهم أمام بي إس في آيندهوفن في مباراتهم الأخيرة ويحتاجون للفوز في مبارياتهم المتبقية بمرحلة الدوري من أجل التأهل المباشر إلى مراحل خروج المغلوب.
