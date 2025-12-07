Getty Images Sport
"لقد حسم أمره".. خبير لغة جسد "يتوقع" مسقبل محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة!
مباراة برايتون قد تكون الظهور الأخير لصلاح مع ليفربول
يعني هدف أو تاناكا المتأخر في "إيلاند رود" أن ليفربول فاز الآن في أربع مباريات فقط من أصل آخر 15 مباراة تنافسية خاضها، مع تصاعد الضغوط الآن على المدير الفني آرني سلوت لتغيير حظوظ النادي.
ومع ذلك، سيطر صلاح على العناوين الرئيسية بعد المباراة، حيث ادعى أنه "تم التضحية به" من قبل النادي، في ظل عدم يقين المهاجم المصري مما إذا كان لا يزال لديه مستقبل في "أنفيلد".
المباراة الأخيرة لصلاح قبل الانضمام للمنتخب المصري تأتي ضد برايتون في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ومن المقرر أن يغيب عن ست مباريات لليفربول إذا ما واصلت مصر مشوارها حتى النهاية في كأس الأمم الأفريقية.
ومع ذلك، فإن استضافة برايتون قد تكون المباراة الأخيرة لصلاح مع ليفربول، حيث يدعي خبير لغة جسد أن المهاجم قد حسم أمره بالفعل بشأن مستقبله في ميرسيسايد.
"صلاح حسم أمره بالفعل"
في حديث حصري مع OLBG، قال خبير لغة الجسد دارين ستانتون: "محمد صلاح شخص مثير للاهتمام لقراءته. إنه معبر جداً. أعتقد أنه صادق ويؤمن تماماً بما يقوله، وأنه يشعر وكأنه تم التضحية به بسبب مشاكل ليفربول".
وأضاف: "شعوره الحقيقي بالغضب والإحباط واضح للعيان. شفته السفلى تبرز للأمام وهو علامة على القلق والإحباط. نرى بعض الابتسامات من صلاح أيضاً لكنها ليست ابتسامات حقيقية. إنها ابتسامات زائفة للإخفاء (القناع)".
وتابع: "أعتقد أنه حسم أمره بالفعل. لن أتفاجأ إذا كان يخطط لخروج سريع. الطريقة التي يتحدث بها وتعبيراته، أعتقد أنه يظن أن هذا الفريق وهذا المدرب ووضع النادي قضية خاسرة. من الواضح أنه اعتاد على النجاح في ليفربول والآن لديه مشاكل مع الفريق. سواء كان المدرب أو زملائه، فهم لم يعودوا يمتثلون لما يريده صلاح أو ربما لما يوجه به هو بنفسه".
واختتم قائلاً: "من الواضح أن صلاح يشعر أن المسؤولية تقع على عاتقه فيما يتعلق بمسيرته المهنية، لذا أعتقد شخصياً أنه يبحث الآن عن مخرج، بغض النظر عما يحدث مع الإدارة".
هل يغادر ليفربول في يناير؟
يواجه ليفربول فريق إنتر في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع قبل استضافة برايتون في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، وقد يثبت أن مباراة الدوري الإنجليزي ستكون الظهور الأخير لصلاح مع حامل اللقب.
تم ربط المهاجم المصري بانتقال في يناير إلى فريق جلطة سراي المنافس في الدوري التركي الممتاز، والمستعد لدفع 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم للاعب البالغ من العمر 33 عاماً للانتقال إلى إسطنبول.
تمثل تعليقات صلاح الأخيرة تراجعاً سريعاً في حظوظ المهاجم، الذي وقع على عقد جديد في وقت سابق من العام. كان صلاح محورياً عندما أحرز ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول لسلوت على رأس القيادة في "أنفيلد"، حيث سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة للريدز.
ومع ذلك، لم يسجل لاعب روما السابق سوى أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في حملة دفاع ليفربول المحكوم عليها بالفشل عن لقب الدوري الإنجليزي.
ليفربول يفشل في الدفاع عن اللقب
يعاني ليفربول من موسم ثانٍ صعب تحت قيادة سلوت، ويعني تعادل السبت 3-3 مع ليدز أنهم فازوا في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات في الدوري. بعد أحداث يوم السبت، يحتل الريدز المركز الثامن ويتأخرون بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال، الذي سقط في فخ الخسارة 2-1 أمام أستون فيلا في مباراة الظهيرة.
في غضون ذلك، أصبح المنافس مانشستر سيتي الآن على بعد نقطتين فقط خلف (آرسنال) بعد فوزهم على سندرلاند 3-0 في ملعب الاتحاد يوم السبت، محققين فوزهم الثالث على التوالي في الدوري.
