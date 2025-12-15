7 انتصارات متتالية.. وعد "جماعي" بعد "أزمة أراوخو" وراء توهج برشلونة!

في خطوة استثنائية للتعافي من آثار "الصدمة النفسية" التي أعقبت ليلة تشيلسي الكارثية، قرر رونالد أراوخو الابتعاد مؤقتاً عن صخب برشلونة والسفر إلى تل أبيب والقدس في رحلة روحية خاصة. المدافع الأوروجوياني، الذي تعرض لحملة انتقادات قاسية بعد طرده وتسببه في الهزيمة الأوروبية، لجأ إلى إيمانه المسيحي العميق بحثاً عن السكينة في الأماكن المقدسة، مستهدفاً الانفصال التام عن الضغوط الرياضية لاستعادة استقراره الذهني والعاطفي.

وقد تعامل النادي الكتالوني والمدرب هانز فليك مع الموقف برقيّ إنساني، مانحين اللاعب إجازة مفتوحة دون أي إطار زمني للعودة، مع التأكيد على أن صحته النفسية هي الأولوية القصوى حالياً. وتأتي هذه المساندة المطلقة لتؤكد مكانة أراوخو كركيزة أساسية لمستقبل "البلوجرانا"، خاصة وأن النادي قام بتحصينه بعقد يمتد حتى عام 2031، بانتظار عودته إلى الملاعب بروح جديدة وشغف متجدد.