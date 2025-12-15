Getty Images
7 انتصارات متتالية.. وعد "جماعي" بعد "أزمة أراوخو" وراء توهج برشلونة!
أزمة نفسية لرونالد أراوخو
في خطوة استثنائية للتعافي من آثار "الصدمة النفسية" التي أعقبت ليلة تشيلسي الكارثية، قرر رونالد أراوخو الابتعاد مؤقتاً عن صخب برشلونة والسفر إلى تل أبيب والقدس في رحلة روحية خاصة. المدافع الأوروجوياني، الذي تعرض لحملة انتقادات قاسية بعد طرده وتسببه في الهزيمة الأوروبية، لجأ إلى إيمانه المسيحي العميق بحثاً عن السكينة في الأماكن المقدسة، مستهدفاً الانفصال التام عن الضغوط الرياضية لاستعادة استقراره الذهني والعاطفي.
وقد تعامل النادي الكتالوني والمدرب هانز فليك مع الموقف برقيّ إنساني، مانحين اللاعب إجازة مفتوحة دون أي إطار زمني للعودة، مع التأكيد على أن صحته النفسية هي الأولوية القصوى حالياً. وتأتي هذه المساندة المطلقة لتؤكد مكانة أراوخو كركيزة أساسية لمستقبل "البلوجرانا"، خاصة وأن النادي قام بتحصينه بعقد يمتد حتى عام 2031، بانتظار عودته إلى الملاعب بروح جديدة وشغف متجدد.
كواليس غرفة ملابس برشلونة
كشفت الكواليس الداخلية لبرشلونة عن تلاحم إنساني استثنائي سبق الإعلان الرسمي عن غياب رونالد أراوخو، حيث لم يكن قرار الابتعاد وليد اللحظة أو نتاجاً لطرد تشيلسي فحسب، بل كان القلق يعتمل في نفوس اللاعبين لأسابيع تجاه حالة زميلهم.
وبحسب "راديو كتالونيا"، تحول هذا القلق إلى تحرك مسؤول، حيث بادر قادة الفريق بعقد اجتماع عفوي مع المدرب هانز فليك، تطور إلى "حلقة نقاش" انضم إليها اللاعبون تباعاً ليعلنوا وضع أنفسهم في خدمة الفريق لتعويض الغياب.
وقد قابل فليك هذه المبادرة بحكمة بالغة، مرسخاً قاعدة ذهبية: "أفضل دعم لأراوخو هو الفوز". المدرب الألماني أقنع لاعبيه بأن حصد النقاط والمنافسة بشراسة هي الرسالة الوحيدة التي ستمنح زميلهم الطمأنينة للتعافي بهدوء دون الشعور بضغط الاستعجال للعودة، وهو ما يعكس نضجاً كبيراً في التعامل مع الأزمات النفسية داخل غرفة الملابس.
المرونة التكتيكية ونتائج "المؤامرة الإيجابية"
على الصعيد الفني، تجسدت روح التضحية في عرض نجوم مثل جول كوندي وفرينكي دي يونج استعدادهم لتغيير مراكزهم واللعب في قلب الدفاع عند الحاجة، وهي خطوة نالت استحسان فليك الذي طمأن الجميع بأن "المرونة التكتيكية" هي سلاح البارسا الأقوى.
فبجانب الخيارات الدفاعية الطبيعية مثل كوبارسي وإريك جارسيا، بات المدرب يدرك أنه يمتلك بدائل "جوكر" مثل جيرارد مارتن وكوندي، مستغلاً نهج تعدد المراكز الذي يطبقه بالفعل مع رافينيا وفيران وأولمو.
هذا الحوار الصريح لم يحل أزمة الدفاع فحسب، بل رسخ قناعة لدى فليك بأن "وحدة المجموعة" هي مفتاح النجاح الحقيقي. ولم تتأخر الثمار، إذ ترجم الفريق هذه الروح القتالية إلى سلسلة مبهرة من سبعة انتصارات متتالية، وضعت برشلونة في وضعية ممتازة بالليجا، مؤكدين أن الأزمات قد تتحول إلى وقود للانتصارات عندما تُقابل بتكاتف جماعي.
هل يتعاقد برشلونة مع بديل لأراوخو؟
في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها رونالد أراوخو مدافع برشلونة، خرجت بعض الأنباء حول إمكانية استعادة النادي الكتالوني للاعبه السابق إينيجو مارتينيز من النصر السعودي.
المدافع الإسباني المخضرم كان من الأعمدة الأساسية لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنه رحل بشكل مفاجىء إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليترك فراغًا دفاعيًا من خلفه.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه لا مجال لعودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة، لتنفي بذلك كل الشائعات والتكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية عودة اللاعب في الميركاتو الشتوي.
وأوضحت الصحيفة أنها تحققت بنفسها من خلال مصادرها الخاصة، حول عدم صحة احتمالية انتقال اللاعب لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لدعم دفاع المدرب هانز فليك.
وأشارت إلى أن المدافع المخضرم يشعر بأنه تكيف على الأجواء في السعودية، ويريد الاستمرار في مغامرته الحالية بجوار كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس وغيرهم من النجوم.
ومن جانبه، يثق النادي في أنه ليس بحاجة إلى ضم مدافع جيد، لإيمانه بانتهاء المحنة التي يعيشها أراوخو في الوقت الحالي.
يستعد برشلونة لقص شريط مشاركته في كأس الملك بعد 3 أيام حين يحل ضيفاً على جودالاخارا في دور الـ32، على أن يسدل الستار على عام 2025 باختبار صعب خارج قواعده أمام فياريال يوم 21 ديسمبر، قبل الدخول في عطلة أعياد الميلاد.
