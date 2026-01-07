Getty Images
"10 ملايين مكافأة نهاية خدمة".. نجم مانشستر يونايتد ينضم لاحتفالات إقالة أموريم، وهؤلاء "التزموا الصمت"!
مانشستر يونايتد يقيل أموريم
أُقيل أموريم من منصبه كمدرب للشياطين الحمر صباح يوم الإثنين الماضي، كرد حاسم وفوري على تصريحات أموريم العدائية ضد مجلس الإدارة، ليفجر موجة عارمة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط الرياضية.
فبينما سيطرت حالة من "الذهول" على أساطير النادي مثل ريو فيرديناند الذي لم يتوقع هذا السيناريو، ظهرت مشاعر "الشماتة" واضحة لدى أليخاندرو جارناتشو، النجم المغضوب عليه من أموريم، في وقت أجمعت فيه الجماهير على أن الوضع بات "غير مقبول"، مما جعل رحيل البرتغالي أمراً حتمياً.
تكشف الكواليس، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن إقالة روبن أموريم لم تكن وليدة اللحظة أو مجرد رد فعل على تصريحاته النارية بعد التعادل مع ليدز، بل اتخذت إدارة مانشستر يونايتد القرار يوم الجمعة، أي قبل المباراة بيومين.
القشة التي قصمت ظهر البعير كانت اجتماعاً متوتراً مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، حيث طُلب من أموريم اعتماد أسلوب هجومي أكثر مرونة واستغلال الصفقات الصيفية البالغة 250 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب البرتغالي تمسك بنظامه المفضل (ثلاثة مدافعين) ورد بغضب.
رأت الإدارة، بدعم كامل من السير جيم راتكليف، أن الفريق لم يحقق التطور المطلوب رغم الإنفاق الضخم، وأن أموريم فشل في ترجمة الدعم المالي إلى نتائج ملموسة، مما جعل رحيله ضرورياً لإنقاذ الموسم ومحاولة التأهل الأوروبي، ليتم تعيين دارين فليتشر كمدرب مؤقت.
- Getty Images Sport
ردود الفعل
منذ انتشار الخبر، لجأ العديد من لاعبي الفريق الأول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشكر أموريم خلال فترة ولايته التي استمرت 14 شهراً - بما في ذلك القائد برونو فيرنانديش وديوجو دالوت. ومع ذلك، هناك بعض الغائبين البارزين - حيث ظل تسعة أعضاء من الفريق صامتين حتى صباح الثلاثاء.
أحد أولئك الذين لم ينشروا بعد هو كوبي ماينو، لكن لاعب خط الوسط لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة وجهة نظر مختلفة حول إقالة أموريم.
عبر إنستجرام، قام اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً بوضع إعجاب على منشور يوم الإثنين يحتوي على سلسلة من "الميمز" التي تسخر من إقالة أموريم. كان نص التعليق المصاحب: "سأضحك أنا أيضاً بعد الحصول على مكافأة نهاية خدمة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني".
هؤلاء لم يودعوا أموريم
وبينما اختار ماينو تلك الحيلة، فإن أربعة من التشكيلة الأساسية الأخيرة لأموريم ضد ليدز لم ينشروا أي شيء بعد، وهم "حارس المرمى سيني لامينز، والمدافع ليساندرو مارتينيز، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط كاسيميرو ومانويل أوجارتي".
من بين هؤلاء، يعد مارتينيز وكاسيميرو الاسمين الأكثر أهمية نظراً لمكانتهما داخل الفريق. علاوة على ذلك، تم شراء لامينز بواسطة أموريم هذا الموسم، وكان يورو لاعباً أساسياً في الفريق الأول، بينما لعب أوجارتي تحت قيادة المدرب البرتغالي في ناديين مختلفين - أولاً في سبورتينج لشبونة قبل يونايتد.
بصرف النظر عن الأربعة المذكورين أعلاه وماينو، هناك أربعة لاعبين آخرين لم يقوموا بعد بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لشكر أموريم، وهم "ألتاي بايندير وتوم هيتون ونصير مزراوي وتيريل مالاسيا".
على الرغم من أنه لم يشارك بعد هذا الموسم، فإن صمت شيدو أوبي يمكن اعتباره أيضاً معبراً. فبعد منحه مشاركته الأولى بواسطة أموريم الموسم الماضي، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً على الإطلاق في الموسم الحالي.
- AFP
هل يعود سولشاير؟
عاد اسم النرويجي أولي جونار سولشاير ليتردد بقوة داخل أروقة "أولد ترافورد" كمرشح بارز لتولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك عقب إقالة المدرب روبن أموريم لسوء النتائج.
وكشفت تقارير صحفية، أبرزها من "ذا أثلتيك"، أن إدارة النادي عقدت محادثات رسمية مع سولشاير يوم الثلاثاء، مستهدفة الاستفادة من خبرته السابقة وعلاقته الوثيقة بالنادي لقيادة المرحلة الانتقالية، في ظل توجه الإدارة لتأجيل حسم ملف المدرب الدائم إلى الصيف المقبل.
وبينما أُسندت المهمة آنياً لمدرب فريق الشباب دارين فليتشر بمعاونة جوني إيفانز لقيادة مباراة بيرنلي، يظل سولشاير خياراً مفضلاً للإدارة نظراً لنجاحاته النسبية في فترته السابقة (2018-2021) التي تضمنت تحقيق وصافة الدوري، مع وجود الهولندي رود فان نيستلروي كخيار بديل مطروح على الطاولة.
إعلان