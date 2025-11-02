أعلن برشلونة قبل نحو يومين عن هذه الخطوة، والتي تأتي في إطار الاستعدادات التدريجية لإعادة افتتاح الملعب التاريخي للبارسا، بعد فترة طويلة من أعمال التجديد الشاملة التي خضع لها خلال العامين الماضيين.

وسيكون هذا التدريب المفتوح بمثابة اختبار تقني وتشغيلي شامل لتجربة الأنظمة الجديدة في الملعب، بما في ذلك المداخل والمخارج وأنظمة الأمان والصوت والإضاءة، إضافة إلى اختبار سير الحركة داخل المنشأة استعدادًا للعودة الكاملة للمباريات الرسمية قريبًا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه برشلونة العمل المكثف لإنهاء المراحل النهائية من أعمال الترميم، يأمل النادي في استضافة أول مباراة رسمية على أرض “كامب نو” يوم 22 نوفمبر الجاري أمام أتلتيك بيلباو، لتكون أول مواجهة رسمية في معقل الفريق بعد فترة غياب طويلة اضطر خلالها للعب مبارياته في ملعب “مونتجويك”.

وأعرب الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك واللاعبون عن سعادتهم الكبيرة بالعودة إلى معقلهم الجديد ومشاركة اللحظة مع جماهيرهم، في أول لقاء مباشر بين الفريق ومشجعيه داخل “سبوتيفاي كامب نو” بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع التجديد. ومن المقرر أن يصدر النادي خلال الأيام المقبلة تعليمات تفصيلية بشأن الوصول إلى الملعب وخطط الحركة والمواصلات لضمان تنظيم الحدث بالشكل الأمثل.