كامب نو اشتاق لجماهيره.. 10 آلاف حجز في يومين تشعل تدريب برشلونة الأول مبكرًا!
كامب نو يتأهب للافتتاح
أعلن برشلونة قبل نحو يومين عن هذه الخطوة، والتي تأتي في إطار الاستعدادات التدريجية لإعادة افتتاح الملعب التاريخي للبارسا، بعد فترة طويلة من أعمال التجديد الشاملة التي خضع لها خلال العامين الماضيين.
وسيكون هذا التدريب المفتوح بمثابة اختبار تقني وتشغيلي شامل لتجربة الأنظمة الجديدة في الملعب، بما في ذلك المداخل والمخارج وأنظمة الأمان والصوت والإضاءة، إضافة إلى اختبار سير الحركة داخل المنشأة استعدادًا للعودة الكاملة للمباريات الرسمية قريبًا.
وفي الوقت الذي يواصل فيه برشلونة العمل المكثف لإنهاء المراحل النهائية من أعمال الترميم، يأمل النادي في استضافة أول مباراة رسمية على أرض “كامب نو” يوم 22 نوفمبر الجاري أمام أتلتيك بيلباو، لتكون أول مواجهة رسمية في معقل الفريق بعد فترة غياب طويلة اضطر خلالها للعب مبارياته في ملعب “مونتجويك”.
وأعرب الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك واللاعبون عن سعادتهم الكبيرة بالعودة إلى معقلهم الجديد ومشاركة اللحظة مع جماهيرهم، في أول لقاء مباشر بين الفريق ومشجعيه داخل “سبوتيفاي كامب نو” بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع التجديد. ومن المقرر أن يصدر النادي خلال الأيام المقبلة تعليمات تفصيلية بشأن الوصول إلى الملعب وخطط الحركة والمواصلات لضمان تنظيم الحدث بالشكل الأمثل.
تفاصيل حجز تذاكر التدريب المفتوح
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة فتح باب الحجز يوم الجمعة لأعضاء النادي فقط، لمدة 48 ساعة، بسعر 5 يورو للتذكرة، وحتى صباح اليوم كانت وتيرة (البيع) جيدة، حيث أكد 7,500 مشترك (أو عضو) بالفعل حضورهم بحلول الساعة 11 صباحًا.
بمجرد انتهاء هذه الفترة التفضيلية، ونظرًا لوجود تذاكر متبقية، فتح النادي البيع لعموم الجمهور بسعر 10 يورو للتذكرة. وفي هذه الحالة، سيتمكن الأعضاء من مواصلة شراء التذاكر أيضًا، بحلول الساعة الثالثة عصرًا بيع 10,668 مقعدًا بالفعل، وسيستمر في الزيادة خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع أن يتم بيع كامل التذاكر المتاحة.
سيبدأ التدريب في تمام الساعة 11:00 صباحًا، وستُفتح أبواب الملعب في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
خطوة كبرى
وفي سياق متصل، كشف النادي الكتالوني أيضًا عن خطوة كبرى على المستوى الدولي، حيث قدّم رسميًا طلبًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029 على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترميم.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تلقى اهتمامًا من 15 اتحادًا وطنيًا لاستضافة نهائيات بطولات الأندية الأوروبية في عامي 2028 و2029، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ودوري أبطال السيدات، وكان ملعب برشلونة من بين أبرز الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي القاري الأكبر.
وبحسب الجدول الزمني الذي وضعه "يويفا" فإن الموعد النهائي لتقديم الملفات الكاملة للترشح هو 10 يونيو 2026، على أن تُعلن اللجنة التنفيذية في الاتحاد عن الدول والملاعب المستضيفة في سبتمبر من العام نفسه. وكانت عملية التقديم قد بدأت في يوليو 2025 وانتهت في أكتوبر الجاري.
وتُعد المنافسة على استضافة نهائي 2029 محصورة بين "سبوتيفاي كامب نو" وملعب "ويمبلي" في لندن، الذي سبق وأن استضاف النهائي الأوروبي ثماني مرات كان آخرها عام 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. بينما لم يستضف ملعب برشلونة نهائي دوري الأبطال منذ عام 1999، عندما شهد واحدًا من أشهر النهائيات في التاريخ بفوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة.
ويذكر أن الملعب الكتالوني سبق أيضًا أن استضاف نهائي 1989، حين فاز ميلان على ستيوا بوخارست برباعية نظيفة، وهو ما يجعله أحد الملاعب التاريخية في الذاكرة الأوروبية.
كأس العالم 2030
إلى جانب هذا الترشيح، يسعى برشلونة لأن يكون “سبوتيفاي كامب نو” ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، التي ستُقام بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث يتنافس الملعب مع سانتياجو برنابيو في مدريد والاستاد الجديد في الدار البيضاء "ملعب الحسن الثاني".
وبذلك، يتضح أن عام 2025 يمثل مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ نادي برشلونة، تجمع بين عودة الحياة إلى ملعبه الأسطوري واستعداده لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أهم رموز كرة القدم العالمية ومركزًا يجمع بين التاريخ والعصرية في قلب مدينة برشلونة.
