النرويج وفرنسا في "مجموعة الموت".. أول رد من هالاند على مواجهة مبابي بكأس العالم!

كان هالاند بلا رحمة في التصفيات، حيث سجل 16 هدفاً في ثماني مباريات ليقود النرويج إلى أول كأس عالم منذ عام 1998. لم يسجل أي لاعب في أي قارة أكثر منه. بالنسبة لبلد لطالما اعتمدت آماله الكروية على الوعود دون تحقيق إنجازات، كانت أرقام هالاند تاريخية ببساطة.

إحصائيات مبابي الخاصة هذا الموسم هائلة بنفس القدر. لقد سجل 16 مرة في 15 مباراة بالدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وهو على بعد هدفين فقط من أن يصبح الهداف التاريخي لفرنسا وهو في الـ26 من عمره.

هالاند هو بالفعل الهداف التاريخي للنرويج وبفارق لا يصدق يبلغ 22 هدفا عن أقرب ملاحقيه في قائمة بلاده. على مستوى الأندية، لديه 15 هدفاً في 14 مباراة مع السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك هالاند رد فعله الأولي على إنستغرام بعد وقت قصير من الانتهاء من القرعة وكتب: "فرنسا والسنغال، هذا صعب [رمز تعبيري ضاحك]. ما رأيكم يا رفاق؟"